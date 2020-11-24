«Новосибирск – Красноярск»: результативные онлайн-переговоры

Организатором выступил департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, при поддержке Администрации г.Красноярск. В мероприятиях приняли участие 11 производственных компаний г. Новосибирска: ООО«Р-техно», ООО «Конструкторское бюро «Спектр-Инжиниринг», ООО «Техэлектро-Сибирь», Дефлектор54, ООО «Предприятие «Элтекс», ФГБОУВ «Новосибирский государственный технический университет», ООО «Литэко», ООО «ВекторТек Развитие», ООО «Новосибирский завод бытовой химии», ООО «Научно-производственное объединение Верда Терра» и ООО «Айвойс Технолоджи».

За три дня проведено более 50-ти переговорных сессий. Ключевыми были переговоры с Администрацией г. Красноярска и структурными подразделениями, где новосибирские компании смогли ознакомить представителей муниципалитета со своей продукцией и возможностями ее использования организациями г. Красноярска, как по программам импортозамещения, так и улучшения качества жизни красноярцев.

Крупнейшие организации и предприятия Красноярска участвовали в переговорах, такие как Главное управление МЧС России по Красноярскому краю, Красноярский металлургический завод (ООО «КраМЗ»), Красноярский машиностроительный завод (АО ««КрасМаш), Красноярский Жилищно-Коммунальный Комплекс (OOO «КрасКом»), «ОАО ««КрЭВРЗ», Филиал ПАО «ФСК ЕЭС»-Красноярское предприятие МЭС Сибири и другие. По итогам переговоров новосибирскими организациями готовятся конкретные предложения, просчитываются предварительные сметы, проектируются «пилотные проекты», а также готовятся к отправке образцы продукции. В ближайшее время готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве.

Участники так оцениваются первые итоги мероприятия:

Анна Дриллер, генеральный директор ООО «Техэлектро-Сибирь:

— Уже не первый год мы работаем вместе с департаментом промышленности Мэрии г. Новосибирска на подобных мероприятиях, хочется отметить грамотный подход и уверенное общение между нужными нам компаниями. мы нашли для себя 5 интересных компаний, с которыми, я уверена, найдем общее, нужное и взаимовыгодное сотрудничество. Выражаем благодарность за доверие к нашей компании», прокомментировала.

Олег Реутов, представитель «Новосибирский государственный технический университет»:

— Благодарен за предоставленную возможность принять участие в Днях делового и экономического сотрудничества. Результатом проведенного мероприятия можно считать ряд достигнутых договоренностей о сотрудничестве. Например, с ООО КраМЗ, АО КрасМаш и другими решено провести ВКС по презентации научных инновационных разработок разной стадии готовности для дальнейшего использования на предприятиях, которые позволят улучшить работу предприятий г.Красноярска. С предприятием ООО «Промышленная автоматизация» договорились о внедрении инновационных разработок и дальнейшему совместному продвижению усовершенствованной продукции. НГТУ готов сотрудничать с предприятиями Красноярска, начиная от решения проблемных задач и улучшения качества продукции до маркетинга.

Рафис Аросланов, директор ООО «Новосибирский завод бытовой химии»:

— Мы впервые приняли участие в Днях делового и экономического сотрудничества. Мероприятие проходило в актуальном он-лайн формате. Продукция и возможности НЗБХ нашли отклик у МЧС России по Красноярскому краю, проявлен интерес со стороны АО «КрасМаш», ОАО «КрЭВРЗ» других коммерческих и государственных предприятий. Особо хочется отметить, конструктивный и деловой настрой предприятий-участников, а также то, что в Днях сотрудничества принимали участие как коммерческие, так и государственные и муниципальные организации.

Александр Ряшенцев, директор «ООО «Р-техно»:

— Наша компания участвовала в большинстве встреч, организованных в рамках мероприятия. Презентация наших установок для очистки систем теплоснабжения БУЧА ожидаемо вызвала горячий интерес у представителей красноярского бизнеса. В ходе переговоров был обозначен конкретный внедренческий запрос на нашу продукцию в таких отраслях как металлургия, теплогенерация, машиностроение и логистика. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество!

Фото предоставлено организаторами