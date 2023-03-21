Новосибирская область в числе лидеров по подростковой преступности

По результатам прошлого года Новосибирская область заняла пятую строчку антирейтинга по подростковой преступности, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на годовой отчёт МВД РФ.

Несовершеннолетние нарушили закон 2,5 тысячи раз, это 5,3% от общего количества преступлений в регионе.

Однако первое место заняла Новгородская область, уточнили в ведомстве.

Вместе с тем всего с января по декабрь на территории Новосибирской области зафиксировали 46 тысяч преступлений. Из них 11 тысяч отнесли к тяжким или особо тяжким, добавили в пресс-службе МВД РФ.

Ранее редакция сообщала, что Сбер предупредил о новых случаях мошенничества.

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