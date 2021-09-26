В области Новосибирской области ужесточат контроль за гастролёрами

В связи с увеличением количества заявок на проведение в Новосибирске концертных программ и других культурно-массовых мероприятий с участием артистов, приезжающих в регион на гастроли, будет усилена работа по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на подобных мероприятиях. Такое решение было озвучено правительством региона после совещания на котором были подведены итоги проверок по соблюдению ограничительных мер, проведенных за неделю региональными органами исполнительной власти совместно с Роспотребнадзором и полицией.

Заместитель губернатора Сергей Семка поручил усилить контроль за организаторами концертных программ и владельцами помещений для их проведения в части соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, как при планировании подобных мероприятий, так и во время их проведения.

Напомним, до конца сентября в Новосибирской области действует режим повышенной готовности. В постановлении губернатора об ограничительных мерах для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций предусмотрен масочный режим. Допускается заполняемость залов не более чем наполовину.

Всего за прошедшую неделю более 2,4 тысяч предприятий и организаций Новосибирской области было проверено в регионе на соблюдение ограничительных мер, выявлено 578 нарушений, составлено 111 административных протоколов, 106 дел направлено в суд.

По данным оперативного штаба на 25 сентября в регионе зафиксировано 168 новых случаев коронавируса, 12 человек умерли, 110 пациентов вылечились. Всего в регионе зафиксировано 62 703 случаев ковида, умерли — 2 927 человека, смертность — 4.7%. Для сравнения, в России за сутки зафиксировано 22041 случай коронавируса (всего 7 398 415), и 822 смерти (всего 203 095), смертность в целом по стране — 2.7%.