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АО «РЭС» наращивает судебную практику по фактам неучтённого потребления электроэнергии

  • 27/09/2021, 08:50
В борьбе с хищениями электроэнергии значительную роль играет не только выявление и фиксация фактов незаконного потребления, но и последующее привлечение нарушителей к ответственности.

Новости компанийТак, за 2020 год и текущий период 2021 года АО «РЭС» приняло участие в рассмотрении судами 116 дел, связанных с безучётным потреблением электрической энергии. Размер удовлетворенных требований превысил 15 млн руб.

В частности, в течение 2021 года судами различных инстанции рассматривались два крупных иска, поданных АО «РЭС» к недобросовестным потребителям, осуществлявшим хищения электроэнергии в крупных размерах. Речь идет о гражданине  Г. – предпринимателе, занимающемся торговлей и сервисом, и застройщике жилого микрорайона.

Недобросовестные потребители, неудовлетворенные вынесенными решениями, пытались добиться пересмотра дел в вышестоящей инстанции, но суд в очередной раз подтвердил правоту энергетиков.

В отношении гражданина Г. в августе 2021 года суд кассационной инстанции подтвердил правильность решения нижестоящего суда о взыскании с него 3,8 млн руб. за фактически потребленную без оплаты электроэнергию. С учетом заявленных штрафных санкций общий размер взысканных с предпринимателя денежных средств превысил 4,1 млн руб.

По делу против застройщика микрорайона решением суда первой инстанции с ответчика взыскано более 5 млн руб. в счет оплаты причиненного ущерба, связанного с неправомерным потреблением им электрической энергии. Постановлением суда апелляционной инстанции указанное решение оставлено без изменения и вступило в законную силу.

Во всех указанных и подобных им делах АО «РЭС» занимает активную позицию, готовит процессуальные документы, собирает и предоставляет суду доказательства правомерности своих действий, привлекает к участию в делах технических специалистов компании.

При этом в компании ведётся работа не только по пресечению фактов бездоговорного потребления электрической энергии, но и по взысканию с нарушителей компенсации причиненного такими действиями ущерба.

С начала 2020 года по настоящее время по делам о взыскании стоимости бездоговорного потребления АО «РЭС» подано 87 исковых заявлений. Размер удовлетворенных требований по делам этой категории достиг 28 млн руб.

Энергетики и в дальнейшем продолжат вести системную работу по борьбе с незаконным потреблением энергоресурса. При этом следует отметить, что немаловажную роль в этом играет активность сознательных граждан.

В апреле 2021 года в АО «РЭС» принято решение о поощрительных выплатах за подтвердившиеся сообщения о хищении электроэнергии. Информацию можно оставить на сайте www.eseti.ru в разделе «Сообщить о хищении», заполнив соответствующую форму, или направив письменное заявление в адрес компании.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : электроэнергия недобросовестные потребители электроэнергия АО «РЭС»


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