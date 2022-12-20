В Новосибирской филармонии стартовал уникальный фестиваль музыки Ренессанса и барокко

Новосибирская филармония и ансамбль ранней музыки INSULA MAGICA представляют фестиваль музыки Ренессанса и барокко «Снежная виола – 20 лет спустя».

Фестиваль включает четыре разноплановых концертных программы, которые объединяет главная идея – звучание старинных исторических инструментов. К участию приглашены именитые исполнители из Москвы и Санкт-Петербурга: Денис Пенюгин (балалайка), Юлия Гайколова (исторические смычковые инструменты), Владимир Парунцев (старинные духовые инструменты).

В рамках фестиваля слушателей ждет мировая премьера уникального переложения шедевра Антонио Вивальди, новосибирская премьера танцевальных номеров из «Тосканского манускрипта», выступление артистов студии исторического танца «Медиаваль», экспозиция редких музыкальных инструментов из коллекции ансамбля INSULA MAGICA. и другие сюрпризы для ценителей произведений далекого прошлого и тех, кто готов погрузиться в мистическую атмосферу старинного замка.

Фестиваль пройдёт в трёх концертах и завершится средневековым костюмированным шоу «Турниром исторических фехтовальщиков» – масштабной реконструкцией пешего латного турнира XV-XVI веков. А в перерывах между боями для увеселения публики будут выступать шуты, музыканты и танцоры. Зрители смогут сфотографироваться с участниками, рассмотреть макеты оружия и взвесить доспехи бойцов.

Ожившая иллюстрация культурного пространства рыцарского времени станет заключительным аккордом фестиваля старинной музыки «Снежная виола – 20 лет спустя».

Возраст: 12+

Фото пресс-службы Новосибирской филармонии