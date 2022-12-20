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Вокруг центра синхротронных излучений СКИФ могут появиться не 30, а 46 станций

  • 20/12/2022, 13:00
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источник синхротронного излучения СКИФ
Одна из станций второй очереди будет заниматься ускоренной разработкой противовирусных препаратов.

— Строительство нулевого цикла источника синхротронного излучения (СКИФ) завершено: подготовлены фундаменты, загружены все виброслои, забиты сваи. Есть отставание по строительству, по ряду позиций не достигнуты проектные значения по изыскательским работам, но намечена дорожная карта по купированию отставания, и сейчас она выполняется, — сообщил директор Института катализа имени Г.К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров.

По его словам, к середине января документы должны прийти из Госэкспертизы с устранением выявленных замечаний — и можно будет выходить на стройку «выше земли». К этим работам генподрядчик «Концерн «Титан» планирует привлечь новосибирских подрядчиков.

— Курирует работы на объекте экс-министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, который хорошо знает рынок и может оценить возможности его участников. Сейчас мы представили на рассмотрение подрядчику пять местных компаний, — добавил Бухтияров.

Помимо сдвижки сроков строительства, сложности возникли и с изготовлением оборудования. Часть партнеров, с которыми уже были подписаны соглашения по реализации проекта, отказались поставлять оборудование и компоненты. В итоге их пришлось разрабатывать внутри страны. ИЯФ СО РАН в итоге представил новые сроки исполнения контрактов со сдвижкой на год. Но, по словам Валерия Бухтиярова, в сложившихся условиях это очень быстро.

В 2022 году институт катализа планирует заключить договоры по четырем станциям. Еще по двум, где доля импортного оборудования максимальная, принято решение заменить его на более простое, которое уже имеется в ИЯФ и ИК СО РАН.

— Что касается отложенных станций, то их структуры проработаны и согласованы с изготовителями. Надеюсь, что в какой-то момент мы сможем их достроить, — добавил Бухтияров.

В итоге сроки исполнения работ по строительству «СКИФ» и шести станций уже сдвинуты на год — до конца 2024 года. Эта сдвижка пока не утверждена указом президента РФ, однако все предварительные согласования получены, заверил глава ИК СО РАН. Он не исключил, что стоимость СКИФа и станций снова может вырасти. Напомним, что сейчас на их создание планируется направить 47 млрд рублей.

Участники пресс-конференции также прокомментировали перспективы строительства станций второй очереди. Валерий Бухтияров сообщил, что, по данным ИЯФ, структура накопительного кольца позволяет увеличить количество станций с 30 до 46.

— У нас намечен план: начиная с 2026 года вводить в эксплуатацию по две станции в год. Сейчас идет обсуждение структуры этих станций, — добавил он.

Заместитель директора ЦКП «СКИФ» по научной работе Ян Зубавичус уточнил, что пока для станций второй очереди не определены механизмы финансирования, но специализация некоторых из них уже очерчена.

— У всех на слуху наш совместных проект с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» о создании комплекса станций для ускоренного цикла разработки противовирусных препаратов. Это очень сложный проект, но его потенциал позволит решать задачи национального масштаба. Мы помним, как тяжело прошелся по стране ковид, — говорит Зубавичус. — У нас есть наработки по этой станции, понимание состава оборудования. Примерная оценка стоимости проекта — 4,5-5 млрд рублей.

Еще одно направление — реализация потенциала синхротронных станций как образовательной платформы.

— Мы проектируем станции, которые станут образовательными полигонами. Например, с НГУ. Думаем про станцию инженерного материаловедения с НГТУ, — говорит он. — У нас также есть амбициозный проект по созданию станции диагностики современных функциональных материалов в инфракрасном диапазоне.

На сегодняшний день ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.

 

Ранее редакция сообщала, что в СО РАН запущена первая очередь линейного ускорителя для синхротрона СКИФ. 

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Рубрики : Инновации Технологии Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : экспериментальная станция СКИФ новые технологии источник синхротронного излучения


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