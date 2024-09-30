В Новосибирской области 1 октября стартует осенний призыв в армию

С 1 октября в России традиционно начнется осенний призыв срочников для службы в армии. Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным, с 1 октября по 31 декабря планируется призвать 133 тысячи человек. В Генштабе заявили, что повестки будут рассылаться в бумажном виде. Отправлять срочников со сборных пунктов в места прохождения службы планируют с 15 октября.

Этим же указом глава государства уволил с военной службы тех, у кого истек срок военной службы по призыву. На смену им придут новые солдаты.

Постановление губернатора Андрея Травникова «О призыве граждан Российской Федерации на военную службу в Новосибирской области осенью 2024 года» появилось на сайте правительства региона

Напомним, с 1 января 2024 года призывной возраст россиян увеличили с 27 до 30 лет. При этом минимальный возраст остался на уровне 18 лет. Нововведения не касаются тех граждан, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года. Они будут числиться в запасе и освобождаются от призыва в текущем году. Стоит отметить, что граждане, которые имеют отсрочки или освобождения от воинской службы категории Б «ограниченно годен», не подпадают под действие данного закона.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский государственный университет представил на форуме «Армия-2024» БПЛА «Журавль», созданный на базе Института интеллектуальной робототехники. Беспилотник использует ИИ для навигации и построения траектории полета, что позволит ему работать даже при нестабильном сигнале спутниковой системы.