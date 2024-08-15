На форуме «Армия-2024» представлен новый беспилотник «Журавль» из Новосибирска

Новосибирский государственный университет представил на форуме «Армия-2024» БПЛА «Журавль», созданный на базе Института интеллектуальной робототехники.
Беспилотник использует искусственный интеллект для навигации и построения траектории полета, что позволит ему работать даже при нестабильном сигнале спутниковой системы. В ИИР НГУ работают над созданием единой платформы, на основе которой можно будет создавать различные виды дронов, объединенные общими свойствами.
Исследовательская работа близится к завершению.
К концу года в ИИР НГУ планируют изготовить первую партию опытных образцов, которые можно будет передать на тестирование потенциальным индустриальным партнерам. А в числе ближайших планов — участие в международном форуме «Технопром-2024».
Ранее редакция сообщала о том, что беспилотник «Охотник», разработанный в Новосибирске, прошел тестовые испытания.
Источник фото: предоставлено пресс-службой НГУ.
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