На форуме «Армия-2024» представлен новый беспилотник «Журавль» из Новосибирска

Новосибирский государственный университет представил на форуме «Армия-2024» БПЛА «Журавль», созданный на базе Института интеллектуальной робототехники.

Беспилотник использует искусственный интеллект для навигации и построения траектории полета, что позволит ему работать даже при нестабильном сигнале спутниковой системы. В ИИР НГУ работают над созданием единой платформы, на основе которой можно будет создавать различные виды дронов, объединенные общими свойствами.

Исследовательская работа близится к завершению.

К концу года в ИИР НГУ планируют изготовить первую партию опытных образцов, которые можно будет передать на тестирование потенциальным индустриальным партнерам. А в числе ближайших планов — участие в международном форуме «Технопром-2024».

Ранее редакция сообщала о том, что беспилотник «Охотник», разработанный в Новосибирске, прошел тестовые испытания.