В Новосибирской области 122 тысячи детей отдохнут в летних лагерях оздоровления

Летний оздоровительный сезон стартует 1 июня.

По словам заместителя губернатора Сергея Нелюбова, в регионе начнут работать 55 загородных оздоровительных, 9 палаточных лагерей и 948 – с дневным пребыванием, при образовательных организациях.

— Мы планируем охватить всеми формами летнего отдыха и занятости, включая трудоустройство подростков и организацию профильных смен, более 120 тысяч детей. В том числе, ребят в трудной жизненной ситуации, детей участников СВО, работников ОПК, ребят из нашего подшефного Беловодского район ЛНР, — добавил Сергей Нелюбов.

Замгубернатора подчеркнул, что на территориях организаций проводятся все санитарно-эпидемиологические мероприятия, противоклещевая обработка, готовятся соответствующие нормам и требованиям корпуса для организации проживания, питания, медобслуживания, занятости детей.

В ходе выездного мероприятия отмечалось, что в правительстве региона проведена областная межведомственная комиссия по подготовке к летней оздоровительной кампании.

В Новосибирской области создаются новые лагеря. Строится патриотический центр «Авангард», в этом году откроется дополнительно три палаточных и один стационарный загородный лагерь.

В пресс-службе регионального правительства пояснили, что при выборе лагеря родителям нужно проверить наличие организации в реестре лагерей, что будет являться гарантией безопасного и содержательного отдыха ребенка.