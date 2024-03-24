Здание «Крокус Сити Холл» будет восстановлено после теракта

Появилось официальное сообщение от «Крокус Интернешнл», где владельцы обещают восстановить концертный зал.
— Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено, — говорится в сообщении на сайте «Крокус Групп».
Также в сообщении заявляется, что компания будет делать всё возможное, чтобы помочь властям и специальным службам в их нелегкой работе, а также вместе со всей страной помочь жертвам теракта.
Напомним, что количество погибших в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 146 человек. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером, 23 марта. В концертный зал, где должна была выступать группа «Пикник», ворвались вооруженные преступники и открыли огонь по людям.
Ранее редакция сообщала о том, что теракт в «Крокус Сити Холле» высмеяла школьница из Новосибирска.
Источник фото: Телеграм-канал «МЧС России».
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