В Новосибирской области 35 школ дождутся капремонта в 2024-2025 годах

В своем Послании Федеральному Собранию президент России поставил задачу модернизации учреждений образования. В Новосибирской области такая работа ведется в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Стало известно, что в регионе в 2024-2025 годах капитально отремонтируют 35 школ. Уже сейчас во многих из них начата реализация проекта.

15 марта в СОШ № 77 побывал заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Он оценил темпы проведения капитально ремонта и отметил, что ежегодно количество объектов, которых коснется модернизация, увеличивается.

― В регионе в 2022-2023 годах отремонтировано 23 школы на сумму порядка 1,5 млрд рублей. Теперь это современные места с новейшим оборудованием. На ближайшие три года запланировано отремонтировать еще 60 школ. Таким образом, будет переоснащено более 17,5 тысяч школьных мест, – прокомментировал Сергей Нелюбов.

Замгубернатора рассказал также, что программа капремонтав нашем регионе будет пролонгирована до 2030 года. В нее также включат дополнительные объекты ― детские сады, учреждения СПО и здания студенческих общежитий.

Все работы по капитальному ремонту школ находятся на особом контроле региональных властей.