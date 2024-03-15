Пилотный кластер суперкомпьютерного центра запустят в этом году в Новосибирске

Вычислительный кластер суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» мощностью более 200 терафлопс (триллионов операций с плавающей точкой в секунду) заработает в Новосибирском государственном университете до лета 2024 года. Новое оборудование позволит ученым работать с большими языковыми моделями и решать исследовательские и прикладные задачи, в том числе и для компаний реального сектора. Объём вложений в проект составляет около 5 млрд рублей.

СКЦ ориентирован на решение задач, связанных с искусственным интеллектом.

— То оборудование, которое есть в университете, позволяет работать только с простыми языковыми моделями, уровень которых на 2-3 ступени ниже, чем Chat GPT. Новая машина позволит нам работать уже с большими языковыми моделями и обучать их в быстром режиме, — отметил директор Института интеллектуальной робототехники НГУ, руководитель стратегического проекта «Цифровое будущее» Алексей Окунев.

В университете напомнили, что в рамках созданного Научно-образовательного центра в сфере искусственного интеллекта, НГУ совместно с индустриальным партнерами занимается разработками по таким направлениям, как интернет вещей и технологии «умного города».

— Суперкомпьютер позволяет обучать ИИ модель и в дальнейшем «переносить» ее на смартфоны, видеокамеры и другие маленькие, портативные устройства в виде приложений, решающих определенные задачи. Речь идет о чат-ботах, голосовых помощниках, видеоаналитике и т.д, — говорится в сообщении.

Еще одной перспективной сферой применения СКЦ «Лаврентьев» является это робототехника. Сейчас роботы просто программируются, то есть в них закладывается алгоритм определенных действий.

— С помощью мультимодальных моделей мы сможем сделать шаг в будущее, когда робот будет «слышать», «видеть» и анализировать получаемую информацию для оптимального выполнения поставленного задания, — поясняет Алексей Окунев.

Планируется, что суперкомпьютерный центр в полноценном виде заработает в 2026 году, он будет располагаться на площадях кампуса мирового уровня НГУ. Предельная вычислительная мощность составит 10 петафлопс (квадриллионов операций с плавающей точкой в секунду).

Финансирование пилотного кластера осуществляется из средств стратегического проекта «Цифровое будущее» программы «Приоритет 2030».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске создали суперкомпьютер «Сергей Годунов». С его помощью будут проводиться исследования и прикладные разработки по математическому моделированию эпидемиологических, экологических, экономических и социальных процессов.