В Новосибирской области 3,5 тысячи организаций пользуются видеонаблюдением от «Ростелекома»

Такой подход будет удобен организациям, филиалы которых расположены в разных зданиях, владельцам сетей кафе и магазинов. Можно оперативно просматривать видео из разных
точек на одном экране, а также выгружать архивы с удаленных объектов, что позволит всегда быть в курсе происходящего.
«Наша компания предлагает широкий спектр технологичных решений для коммерческих и государственных организаций, и «Видеонаблюдение» входит в число наиболее востребованных в Новосибирской области. Мы помогаем клиентам подобрать оптимальное оборудование и тарифы, исходя из задач, а также обеспечиваем круглосуточную техподдержку», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.
Видеонаблюдение от «Ростелекома» предполагает хранение данных на облачной платформе провайдера: в зашифрованном виде и на защищенных серверах.
Помимо функции безопасности видеонаблюдение «Ростелекома» поможет в решение других бизнес-задач
. Сервис обладает функцией видеоаналитики и может самостоятельно обрабатывать изображения с камер, в зависимости от настроек. Так, с помощью сервиса можно вести подсчет посетителей, категорировать клиентов, контролировать длину очередей. Узнать подробнее о подключении можно на сайте компании