В Новосибирской области 3,5 тысячи организаций пользуются видеонаблюдением от «Ростелекома»

точек на одном экране, а также выгружать архивы с удаленных объектов, что позволит всегда быть в курсе происходящего. Такой подход будет удобен организациям, филиалы которых расположены в разных зданиях, владельцам сетей кафе и магазинов. Можно оперативно просматривать видео из разныхточек на одном экране, а также выгружать архивы с удаленных объектов, что позволит всегда быть в курсе происходящего.

«Наша компания предлагает широкий спектр технологичных решений для коммерческих и государственных организаций, и «Видеонаблюдение» входит в число наиболее востребованных в Новосибирской области. Мы помогаем клиентам подобрать оптимальное оборудование и тарифы, исходя из задач, а также обеспечиваем круглосуточную техподдержку», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Видеонаблюдение от «Ростелекома» предполагает хранение данных на облачной платформе провайдера: в зашифрованном виде и на защищенных серверах.