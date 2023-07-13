Бомбоубежище в здании №7 по улице Титова планируют отремонтировать

В Новосибирске планируют отремонтировать бомбоубежище в здании №7 по улице Титова в Ленинском районе. На это из городского бюджета готовы выделить 611 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Окончание подачи заявки 20 июля 2023 года.

Планируется сделать общестроительные работы, монтаж противопожарных дверей в фильтровентиляционных помещениях, системы вентиляции, системы водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения, а также проверить работоспособности инженерных систем.

Стоит отметить, что площадь помещения 65,4 кв. м.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске приставы принудили арендатора-должника освободить бомбоубежище.