За полгода в Новосибирске 111 несовершеннолетних стали мамами

В Новосибирской области за 6 месяцев 2023 года 111 несовершеннолетних девушек родили детей. Самой молодой маме 14 лет. Об этом сообщает НГС с ссылкой на запрос в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

— Из 111 рожениц 107 женщин в возрасте от 14 до 17 лет стали мамами в первый раз, 14 женщин в возрасте 17 лет стали мамами во второй раз, — рассказали в управлении.

Напомним, что в Новосибирской области в июне 2023 года области родились 2251 ребенок (на 139 человек больше, чем в мае 2023 года и на 68 новорожденных меньше, чем в июне 2022 года), умерли 3103 человека (на 41 человека меньше по сравнению с маем 2023 года и на 289 человек больше по сравнению с июнем 2022 года)

Ранее редакция сообщала о том, в Новосибирске назвали самые редкие имена детей.