В Новосибирской области благодаря нацпроекту станет проще добираться до дачных участков

Всего запланировано провести дорожные работы на 101 объектах. Работы ведутся под контролем регионального минтранса, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Среди объектов ремонта в текущем дорожно-строительном сезоне дороги, ведущие к садовым товариществам и дачам. Эти дороги пользуются большой популярностью с ранней весны до поздней осени.

Так, на «Советском шоссе» в текущем году отремонтируют 2,7 км дороги. Отрезок проходит вдоль дачных и садовых некоммерческих товариществ Планета, Элитное-М, Калинка, Дружба и других, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, в минувшем году по нацпроекту БКД была отремонтирована ул. Софийская в Советском районе, общая протяженность ремонта которой 3,5 км. Она ведет к пляжам «Бумеранг», «У моря Обского» и к большому количеству дачных участков.