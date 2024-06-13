Новосибирские спасатели достали той-терьера, который провалился в слив

Спасатели МАСС освободили из плена лапу той-терьера в Новосибирске.

В доме на улице Титова слишком любознательный четвероногий застрял в решетке сливного отверстия.

— Спасатели распилили металлическую решетку и передали собаку хозяйке, — говорится в сообщении спасателей.

К сожалению, иногда животные могут попасть в неприятную ситуацию во время водных процедур. По словам специалистов, чтобы предотвратить травмы, рекомендуется закрывать сливное отверстие специальной заглушкой или стелить полотенце на пол.

― Это позволит обезопасить вашего питомца во время купания и избежать инцидентов, ― советуют работники МАСС.

Ранее редакция сообщала о том, что ребенок застрял в автомате с кормом для белок в Новосибирске.