Новосибирские спасатели достали той-терьера, который провалился в слив

Спасатели МАСС освободили из плена лапу той-терьера в Новосибирске.
В доме на улице Титова слишком любознательный четвероногий застрял в решетке сливного отверстия.
— Спасатели распилили металлическую решетку и передали собаку хозяйке, — говорится в сообщении спасателей.
К сожалению, иногда животные могут попасть в неприятную ситуацию во время водных процедур. По словам специалистов, чтобы предотвратить травмы, рекомендуется закрывать сливное отверстие специальной заглушкой или стелить полотенце на пол.
― Это позволит обезопасить вашего питомца во время купания и избежать инцидентов, ― советуют работники МАСС.
Ранее редакция сообщала о том, что ребенок застрял в автомате с кормом для белок в Новосибирске.
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