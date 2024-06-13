Приставы взыскали 62 миллиона рублей в пользу детей в Новосибирской области

Судебные приставы Новосибирска отчитались о результатах своей работы с алиментщиками. Они взыскали 62 миллиона рублей в пользу детей.
Сотрудники ФССП арестовали 165 позиций имущества. Лидером по количеству арестованного имущества стала бытовая техника и электроника. Также были арестованы 11 автомобилей и 5 объектов недвижимости.
Было вынесено 212 постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ. Составлено 84 протокола об административных правонарушениях.
Также было сделано 295 проверок бухгалтерии организаций для сверки своевременности и полноты удержаний алиментных платежей из заработанных денег.
Ранее редакция сообщала о том, что за долги арестовали японский внедорожник в Новосибирске.
Источник фото: ФССП по Новосибирской области
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