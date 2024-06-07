В Новосибирской области более 11 тысяч работников социальной сферы отметили сегодня профессиональный праздник

В Новосибирской области более 11 тысяч специалистов обеспечивают социальное благополучие жителей региона в сферах соцзащиты и соцобслуживания населения, опеки и попечительства, отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан, в том числе, детей. Сегодня, 7 июня отмечается профессиональный праздник этих специалистов – День социального работника.
Торжественное мероприятие, состоявшееся в ГКЗ им. А.М. Каца, открыл заместитель губернатора Сергей Нелюбов.
18 лучших специалистов отрасли наградили нагрудными знаками к почетному званию «Заслуженный работник социальной защиты Новосибирской области», Почетными грамотами, Благодарностями и благодарственными письмами губернатора.
В Новосибирской области меры соцподдержки получает треть населения региона – это порядка 937 тысяч граждан, из них около 120 тысяч – это семьи с детьми.
Задачи социальной поддержки населения – один из важнейших приоритетов национального проекта «Демография», реализуемого в России по поручению президента РФ. В регионе его реализация находится на особом контроле правительства области.
Фотографии с сайта правительства НСО
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