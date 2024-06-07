«Цельтесь только в корпус»: на детей-квадроберов объявили охоту в Новосибирске

В Новосибирске на детей-квадроберов объявлена охота. В Телеграм-каналах появилась инструкция, как отстреливать молодежь, подвергнутую модному увлечению. Родители всерьез обеспокоены, что их чада, занимаясь таким безобидным хобби, теперь могут пострадать от ненавистников популярного движения.

― Моя дочь этим занимается. Я не вижу здесь ничего плохого. Настораживает, что в Телеграме теперь на таких детей охотятся. Неизвестные выясняют, где подростки проводят свои «сходки» и призывают разгонять их, даже с помощью оружия с резиновыми пулями. Мне страшно отпускать дочку, поэтому я пока запретила ей этим увлекаться, ― рассказала Infopro54 Татьяна, жительница поселка Кольцово.

Женщину в социальных сетях поддержали и другие обеспокоенные такой необъяснимой агрессией мамы. Многие считают, что квадробинг ― это безопасное движение и ни в коем случае не вредит обществу. Наоборот, дети получают позитивные эмоции, развивают гибкость, координацию и, что самое ценное, общаются друг с другом вживую на улице, а не с помощью гаджетов.

Но у модного увлечения есть и много противников, в том числе среди подростков. Они называют себя «антиквадроберами» и пытаются объяснить молодежи, что лучше играть в лапту или футбол, чем подвергаться такому безумию.

― Ладно еще, когда ребенок трехлетний скачет, как кенгуру, но когда это делает старшеклассница, да еще и в маске на лице или с хвостом на попе, то на такое уже смотреть противно. Ни в кого стрелять и бить палками мы не собираемся, все эти призывы для устрашения. Мы не хотим, чтобы наше поколение, как обезьяны, повторяли за Западом все сумасшедшие увлечения. Сегодня они прыгают, а завтра начнут людей кусать. Есть же нормальные и адекватные подвижные игры! Пусть лучше мяч по полю гоняют, ― защищают свою позицию противники.

Сколько бы страха не нагоняли антиквадроберы на подражателей, реальными действиями это еще ни разу не закончилось. Но уже сейчас они празднуют победу, потому что напуганные родители не позволяют своим детям собираться большой компанией и устраивать «зоопарк».

О том, что такое квадробинг, и как его оценивают психологи, мы уже ранее рассказывали на сайте Infopro54.