В Новосибирской области более 164 тысяч самозанятых налогоплательщиков

В Новосибирской области зарегистрировано более 164,2 тысяч плательщиков, использующих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) или 6% от числа жителей. Об этом сообщили в УФНС по Новосибирской области. По этому показателю регион занимает лидирующие показатели в Сибирском федеральном округе.

НПД введен в России в качестве эксперимента и действует в Новосибирской области с 1 января 2020 года. Чаще всего новосибирцы регистрируются в качестве самозанятых через мобильное приложение «Мой налог» и веб-версию приложения «Мой налог». За первое полугодие 2023 года в Новосибирской области такой способ регистрации выбрали 28,6 тыс. человек. Через кредитные организации и портал госуслуг зарегистрировались 5,3 тыс. человек и 5,4 тыс. человек соответственно.

В ведомстве уточнили, что чаще всего НПД жители Новосибирской области применяют при осуществлении розничной торговли по почте или по сети Интернет (8%), автомобильных грузовых перевозках (4%), разработке компьютерного программного обеспечения (3%) и других видах деятельности.

Привлекательность НПД – в простоте регистрации и уплаты налога, отсутствии обязанности представлять налоговую отчетность, низких налоговых ставках.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области проверят трудоспособных и официально неработающих граждан.