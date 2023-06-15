В Новосибирской области проверят трудоспособных и официально неработающих граждан

Среди показателей, по которым Новосибирская область уступает среднероссийским, — уровень заработной платы. Об этом в своём докладе на публичных слушаниях по итогам исполнения областного бюджета за 2022 год сообщил замглавы регионального Минэкономразвития Виталий Шовтак.

— Индекс заработной платы у нас составил 98,6%, при том, что в Российской Федерации он был 99%, — озвучил данные замминистра. — В Сибирском Федеральном округе зарплата незначительно, но выросла — на 0,3%. У нас среднемесячная номинальная заработная плата составила 52,5 тыс руб (+5,8 тыс. к уровню 2021 года). Нам не удаётся достичь общероссийского уровня. В Новосибирской области индекс реальной заработной платы составляет 11,1%, инфляция — порядка 112,8%. За счёт того, что цены росли быстрее, реальная заработная плата сокращалась в этот период.

— Не относятся ни к учащимся, ни к инвалидам, не состоят на учёте на бирже труда, — говорит министр финансов области Виталий Голубенко. — Сегодня перерасчёт тарифов медицинского страхования на основании этих 300 тыс человек даёт 3 млрд руб. Нужна нормальная инвентаризация занятости этих людей. Они жить на что-то должны, не уверен, что они живут на картошку, выращенную в своём огороде. Если бы они получали зарплату хотя бы на уровне МРОТ, то бюджет бы получил дополнительно почти 10 млрд.

При этом, как было озвучено в ходе слушаний, из года в год в отчетах «кочует» цифра в более 300 тысяч «новосибирцев-нелегалов». Речь идёт о трудоспособных гражданах, которые не числятся работающими ни в каких организациях, не состоят ни на иждивении, ни в базе данных служб занятости. В то же время на них оформляется полис ОМС.

По мнению главы минфина, по данному вопросу необходима скоординированная работа управлений налоговой службы, фонда медстрахования и социально-пенсионного фонда при подключении при необходимости управления Росфинмониторинга.

Напомним, в начале пандемии в 2020 году на рынках труда сибирских регионов отмечалась тенденция роста официально зарегистрированных безработных, при том что даже в период максимальных ограничений местные предприятия и учреждения массово не высвобождали своих сотрудников. По мнению экспертов, это свидетельствовало о том, что ситуация с пандемией и экономикой в целом заставляла легализоваться граждан, ранее работавших неофициально. В 2022-2023 году граждане, ранее работавшие неофициально, стали чаще регистрироваться как самозанятые. В мае 2023 в Новосибирске было уже более 150 тыс предпринимателей с таким статусом.

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