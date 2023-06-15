В Новосибирской области проверят трудоспособных и официально неработающих граждан

Среди показателей, по которым Новосибирская область уступает среднероссийским, — уровень заработной платы. Об этом в своём докладе на публичных слушаниях по итогам исполнения областного бюджета за 2022 год сообщил замглавы регионального Минэкономразвития Виталий Шовтак.
— Индекс заработной платы у нас составил 98,6%, при том, что в Российской Федерации он был 99%, — озвучил данные замминистра. — В Сибирском Федеральном округе зарплата незначительно, но выросла — на 0,3%. У нас среднемесячная номинальная заработная плата составила 52,5 тыс руб (+5,8 тыс. к уровню 2021 года). Нам не удаётся достичь общероссийского уровня. В Новосибирской области индекс реальной заработной платы составляет 11,1%, инфляция — порядка 112,8%. За счёт того, что цены росли быстрее, реальная заработная плата сокращалась в этот период.
— Не относятся ни к учащимся, ни к инвалидам, не состоят на учёте на бирже труда, — говорит министр финансов области Виталий Голубенко. — Сегодня перерасчёт тарифов медицинского страхования на основании этих 300 тыс человек даёт 3 млрд руб. Нужна нормальная инвентаризация занятости этих людей. Они жить на что-то должны, не уверен, что они живут на картошку, выращенную в своём огороде. Если бы они получали зарплату хотя бы на уровне МРОТ, то бюджет бы получил дополнительно почти 10 млрд.
По мнению главы минфина, по данному вопросу необходима скоординированная работа управлений налоговой службы, фонда медстрахования и социально-пенсионного фонда при подключении при необходимости управления Росфинмониторинга.
легализоваться граждан, ранее работавших неофициально. В 2022-2023 году граждане, ранее работавшие неофициально, стали чаще регистрироваться как самозанятые. В мае 2023 в Новосибирске было уже более 150 тыс предпринимателей с таким статусом.
Ранее редакция сообщала о сомнительных вакансиях, предлагаемых новосибирцам.
Фото Infopro54
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