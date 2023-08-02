Нафтатранс Плюс купил нефтебазу в Новосибирске

Генеральный директор и собственник ООО ТК «Нафтатранс Плюс» Игорь Головня приобрел 75% в уставном капитале компании ООО «Энергия Топлива». Компания владеет крупной нефтебазой, которая расположена в Новосибирске по улице Хиганская. 25% компании осталось у прежнего единственного собственника Юрия Боковикова. Об этом говорится на сайте раскрытия информации «Интерфакс». Сделка проведена 24 июля, сумма не озвучивается.

Кроме того, в рамках сделки увеличен уставной капитал ООО «Энергия Топлива» — с 10 тыс. руб. до 40 тыс. руб.

— Напомним, что эмитент — ООО ТК «Нафтатранс Плюс» — успешно реализовывает полный цикл бизнес-процессов совместно с партнерскими компаниями, одной из которых и является «Энергия Топлива». До настоящего времени эмитент не владел собственными мощностями для хранения нефтепродуктов, теперь же в группе компаний имеются собственные активы, — пояснили в пресс-службе финансового консультанта «Нафтратранс Плюс» ООО «Юнисервис Капитал».

Объем единовременного хранения нефтебазы составляет 7,8 тыс. куб. Оснащенность нефтебазы удовлетворяет всем необходимым техническим требованиям и отвечает стандартам безопасности, подчеркивают консультанты.

— На протяжении длительного времени нам удается успешно выстраивать эффективную работу в том числе, благодаря нашим партнерам, которым принадлежат автопарки, сеть АЗС под брендами NAFTA 24 и Teboil, две нефтебазы в Москве и Новосибирске. Теперь нефтебаза в Новосибирске становится и моей собственностью, а это значит, что она становится частью выстраиваемой новой структуры. Мы также планируем в ближайший отчетный период начать подготовку отчетности МСФО по двум компаниям — «Нафтатранс плюс» и «Энергия топлива». Уверен, что это отразится на повышении инвестиционной привлекательности нашей компании на долговом рынке, — прокомментировал Игорь Головня генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс Плюс».

«Нафтатранс» — частный независимый нефтетрейдер. Занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ.

Ранее редакция сообщала, что «Нафтатранс плюс» заходит на рынок придорожного сервиса.