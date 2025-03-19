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В Новосибирской области более 1700 памятников остались без охранных зон

  • 19/03/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирской области более 1700 памятников остались без охранных зон
Союз архитекторов России уже выступил с инициативой отмены соответствующего постановления правительства

1 марта 2025 года вступило в силу постановление № 1936, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Этот документ вносит изменения в подходы к определению зон охраны объектов культурного наследия (ОКН).

Согласно постановлению, в России больше не будут устанавливать охранные зоны для памятников, которые полностью скрыты под землёй или под водой, а также для достопримечательных мест, некрополей, захоронений, мемориальных квартир и произведений монументального искусства, если для их создания, возведения или установки не требуется разрешение на строительство.

Для археологических памятников, мемориальных квартир и памятников монументального искусства ранее действовавшие охранные зоны будут отменены. А в 2028 году планируется упразднить охранные зоны у достопримечательных мест и расположенных в их границах памятников и ансамблей.

В Новосибирской области, по данным на 2024 год, насчитывается 2,5 тысячи объектов культурного наследия. Из них около 70% — это памятники археологии.

Согласно новому постановлению правительства, большинство объектов культурного наследия в регионе больше не имеют охранных зон. Это означает, что вблизи них можно вести строительство, размещать мусорные полигоны и так далее. Чуть позже то же самое можно будет делать и в непосредственной близости к достопримечательным местам.

В Новосибирске есть два объекта культурного наследия с таким статусом: Академгородок и жилой комплекс «Красная горка» в Калининском районе.

— Такое решение приведет к губительным последствиям по всей стране. Памятники будут «облеплены» безликими высотками, всевозможными шашлычными и киосками с шаурмой.  Многие считают, что данное решение лоббировал бизнес, в первую очередь строительный. Их прибыли несколько уменьшились в последнее время и им пошли навстречу, решили удовлетворить их аппетиты. Я убеждена в том, что это антигосударственные и деструктивные шаги. Историческое наследие планомерно уничтожается, — рассказала Анна Наволоцкая, кандидат архитектуры, доцент НГАСУ, изданию BFM-Новосибирск.

С таким мнением согласна и Наталья Шамина, председатель Новосибирского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Она считает, что на данный момент в области сложилась вопиющая ситуация с сохранением памятников.

— И ситуация, как мы видим, ухудшается. От госинспекции, обязанность которой — защищать объекты культурного наследия, мы получаем отписки. Новые решения федерального уровня оптимизма не добавляют, — подчеркивает специалист.

В Союзе архитекторов России убеждены, что постановление правительства РФ № 1936 необходимо отменить. На заседании президиума Союза, состоявшемся 11 марта, было принято решение разработать предложения по корректировке данного постановления и направить соответствующее обращение в правительство. Известно, что аналогичные обращения готовятся и в других регионах страны.

Ранее редакция сообщала о том, что закон о самозапрете должен подкрепляться реальным контролем. Принятие такого закона — шаг в правильном направлении.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество Власть Культура История

Регионы: Новосибирская область

Теги : памятник закон


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