В Новосибирске участились случаи выявления РС-вируса у детей до года

В марте 2025 года в российских регионах было зафиксировано увеличение числа случаев заражения респираторно-синцитиальным вирусом (РС-вирус) среди взрослых и детей.

НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева регулярно проводит мониторинг распространения этой инфекции. Согласно последним опубликованным данным, на неделе с 3 по 9 марта было выявлено наибольшее количество случаев заражения РС-вирусом с сентября прошлого года. Эти выводы были сделаны на основе обследований, проведённых в 34 городах, включая Новосибирск.

В начале марта среди людей, обратившихся с симптомами ОРВИ различной степени тяжести, у 2,9% был обнаружен респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус). Чаще всего этот вирус был выявлен у детей в возрасте от 0 до 2 лет. Эксперты объясняют, что для самых маленьких детей РС-вирус представляет наибольшую опасность.

РСВ человека принадлежит к роду Pneumovirus семейства Paramyxoviridae. В настоящее время известно два серотипа вируса: А и В, а также множество штаммов.

— Эпидемиологическая и клиническая роль отдельных штаммов на сегодняшний день еще не выяснены, В северном полушарии эпидемии наблюдаются ежегодно преимущественно осенью и зимой (с пиком в феврале-марте), но спорадические случаи регистрируются в течение всего года. Подъем заболеваемости РС-инфекцией часто совпадает с эпидемией гриппа, — рассказал Дмитрий Карпенко, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета, изданию BFM-Новосибирск.

По словам специалиста, РС-инфекция у здоровых детей и взрослых обычно проявляется как заболевание верхних дыхательных путей, вызывая ринит, фарингит или ларингит. В редких случаях у взрослых на фоне РС-инфекции может развиться особый тип поражения легких — бронхиолит.

В таком случае может произойти частичная или полная закупорка дыхательных путей, что, в свою очередь, может привести к дыхательной недостаточности. Особенно опасна РС-инфекция для новорождённых и детей первого года жизни. Этот вирус является наиболее частой причиной поражения нижних дыхательных путей, протекает, как правило, тяжело и может привести к серьёзным последствиям.

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