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Закон о самозапрете должен подкрепляться реальным контролем

  • 03/03/2025, 13:00

Коммерческий директор МФК «МигКредит» Александр Мельников:

Закон о самозапрете должен подкрепляться реальным контролем— Кредиты, несмотря на все усилия ЦБ по охлаждению рынка, по-прежнему остаются востребованным финансовым инструментом для многих людей. Но важно, чтобы кредитные условия были прозрачными и справедливыми, что поможет избежать попадания в долговую яму. Важно предлагать продукты, действительно помогающий людям решать финансовые задачи без лишних рисков.

Закон о самозапрете — это, безусловно, шаг в правильном направлении. Однако важно, чтобы его реализация была подкреплена реальным контролем, который предотвратит возможные злоупотребления. Без этого закон может стать лишь формальностью, не решающей существующие проблемы. Чтобы этот закон действительно стал эффективным инструментом защиты, необходимо следить за его применением и обеспечивать должный контроль.

Фото предоставлено компанией «МигКредит», из личного архива компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : самозапрет рынок микрофинансирования онлайн-займы взыскание банкротство


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