В Новосибирской области более 30 мостов находятся в неудовлетворительном состоянии

В Новосибирской области проезд по четырем мостам опасен, так как они находятся в предаварийном состоянии. Состояние еще 31 моста — неудовлетворительное. Таковы результаты аудиторской проверки КСП Новосибирской области, сообщает Atas.info со ссылкой на депутата регионального Заксобрания Сергей Титков

— Эта ситуация очень напряженная. 15 лет назад, в начале 2000-х годов, она уже была в Новосибирской области. Затем мы обратили на это внимание, и финансирование было отдельной строчкой искусственных сооружений. Мы выправили эту ситуацию, но уже лет десять не обращаем внимания, — заявил Титков в ходе обсуждения выступления аудитора КСП на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике.

Заместитель министра транспорта Новосибирской области Игорь Миллер рассказал, что в настоящее время ведется ремонт предаварийного моста через реку Камышанка в Коченевском районе. Он будет закончен до конца текущего года. На 2024 год запланирован ремонт трех мостов, которые находятся в критическом состоянии.

Ранее редакция сообщала, что СК проводит проверку из-за обрушения железобетонного моста в поселке Базово в Чулымском районе Новосибирской области.