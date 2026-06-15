Процесс подготовки договоров КРТ в Новосибирске ускоряется

За 2023 – 2024 годы мэрия Новосибирска организовала 10 аукционов по комплексному развитию территорий. По итогам их проведения в городской бюджет поступило 5,3 млн рублей. Это в 10 раз больше начальной цены, констатировала аудитор Контрольно-счётной палаты города Ивина Нетисова.

— Договорами предусмотрено строительство объектов жилого, общественно-делового и иного назначения, в том числе объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур. Строительство детского сада на 180 мест предусмотрено только в границах территории Игарская- Фадеева, — констатировала аудитор.

Эксперты КСП также назвали риски, связанные с реализацией КРТ в городе:

Документы, касающиеся КРТ, размещались на официальных сайтах мэрии и департамента строительства. При этом дублирование размещение документов на обоих сайтах осуществлялось не в полном объёме. Двойственность в размещении и отсутствие части документов могли ввести в заблуждение пользователей.

Только по одному проекту КРТ было предусмотрено строительство социального объекта: детского сада. Это создавало риск планового дефицита социальной инфраструктуры.

При этом Ивина Нетисова подчеркнула, что пока судить о результатах реализации КРТ невозможно, так как еще нет ни одного доведенного до конца проекта.

Депутаты поинтересовались, как за прошедшее время изменились сроки прохождения документов по КРТ. На это очень часто жалуются застройщики. Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Евгений Улитко отметил, что первый договор КРТ согласовывался около года. Сейчас регламентированные сроки составляют порядка 30 дней. Это отразилось на количестве подготовленных договоров: за 2022-2023 — 6, за 2024 — 7, за 2025-й год — 23, за 2026 год — уже 12.

— Количество договоров растет и соответственно увеличивается скорость принятия решений, — добавила Улитко.

Он подчеркнул, что за период действия института КРТ в эти договоры вовлечено порядка 120 аварийных многоквартирных жилых домов, из них 44 уже снесены.

При этом, в 2026 году освоение ряда участков, предназначенных под КРТ с подготовленным документами, в Новосибирске откладывается из-за отсутствия интереса со стороны застройщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура настаивает на установлении лимитов площади земельных участков для КРТ в Новосибирске.