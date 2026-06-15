Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Недвижимость

Процесс подготовки договоров КРТ в Новосибирске ускоряется

Автор: Юлия Данилова

Дата:

За 2026 год для освоения сформированы документы по 12 территориям

За 2023 – 2024 годы мэрия Новосибирска организовала 10 аукционов по комплексному развитию территорий. По итогам их проведения в городской бюджет поступило 5,3 млн рублей. Это в 10 раз больше начальной цены, констатировала аудитор Контрольно-счётной палаты города Ивина Нетисова.

— Договорами предусмотрено строительство объектов жилого, общественно-делового и иного назначения, в том числе объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур. Строительство детского сада на 180 мест предусмотрено только в границах территории Игарская- Фадеева, — констатировала аудитор.

Эксперты КСП также назвали риски, связанные с реализацией КРТ в городе:

  • Документы, касающиеся КРТ, размещались на официальных сайтах мэрии и департамента строительства. При этом дублирование размещение документов на обоих сайтах осуществлялось не в полном объёме. Двойственность в размещении и отсутствие части документов могли ввести в заблуждение пользователей.
  • Только по одному проекту КРТ было предусмотрено строительство социального объекта: детского сада. Это создавало риск планового дефицита социальной инфраструктуры.

При этом Ивина Нетисова подчеркнула, что пока судить о результатах реализации КРТ невозможно, так как еще нет ни одного доведенного до конца проекта.

Депутаты поинтересовались, как за прошедшее время изменились сроки прохождения документов по КРТ. На это очень часто жалуются застройщики. Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Евгений Улитко отметил, что первый договор КРТ согласовывался около года. Сейчас регламентированные сроки составляют порядка 30 дней. Это отразилось на количестве подготовленных договоров: за 2022-2023 — 6, за 2024 — 7, за 2025-й год — 23, за 2026 год — уже 12.

— Количество договоров растет и соответственно увеличивается скорость принятия решений, — добавила Улитко.

Он подчеркнул, что за период действия института КРТ в эти договоры вовлечено порядка 120 аварийных многоквартирных жилых домов, из них 44 уже снесены.

При этом, в 2026 году освоение ряда участков, предназначенных под КРТ с подготовленным документами, в Новосибирске откладывается из-за отсутствия интереса со стороны застройщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура настаивает на установлении лимитов площади земельных участков для КРТ в Новосибирске.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы

Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы : Новосибирск

Теги : КСП КРТ аудиторы

1 130
0
0
Предыдущая статья
«Росспак» запустил производство обновлённой линейки пищевых лотков под запайку
Следующая статья
«Снять возможное беспокойство»: о запасах и ценах на топливо в Новосибирской области расскажет Минпромторг

Улица Ленина в центре Новосибирска на неделю станет пешеходной из-за Дня города

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления об ограничении движения транспорта в период подготовки и празднования Дня города в 2026 году. Документ размещен на официальном сайте городской администрации.

Согласно проекту, с 23 июня по 1 июля центральная улица Ленина будет полностью закрыта для автомобилей, автобусов и средств индивидуальной мобильности — электросамокатов. Движение перекроют на участке от площади Ленина до улицы Советской.

Читать полностью

Новосибирская область — в числе лучших по качеству обслуживания МФЦ

Глава региона Андрей Травников провел совещание, посвященное совершенствованию работы многофункциональных центров (МФЦ) в области. С отчетом о текущих достижениях и планах выступила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

По итогам 2025 года и первого квартала 2026 года Новосибирская область заняла лидирующие позиции в рейтинге Минэкономразвития РФ по эффективности функционирования МФЦ, войдя в группу регионов с высоким уровнем показателей.

Читать полностью

Закон, разрешающий изымать землю у собственников, принимают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области вносит изменения в закон о регулировании земельных отношений на территории региона.

В частности, в рамках поправок, в соответствии с пятьдесят первой статьёй Земельного кодекса РФ, в случаях военного положения, стихийных бедствий, аварий, эпидемии, эпизотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, предлагается разрешить уполномоченным исполнительным органам государственной власти временно изымать земельный участок у собственников. Для урегулирования процедуры реквизиции проектом закона предлагается правительству Новосибирской области закрепить полномочия по установлению понятного порядка принятия решения о реквизиции земельного участка, а за департаментом имущества закрепить полномочия по принятию решения о его реквизиции.

Читать полностью

Продажи достигли дна: рынок жилья Новосибирской области скатился к историческому минимуму

Автор: Оксана Мочалова

Продажи новостроек в Новосибирской области по договорам долевого участия упали до минимального уровня за полтора года. В мае 2026 года, по данным проектных деклараций с портала ДОМ.РФ, застройщики реализовали всего 901 лот.

Как пояснил аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев, это на 37% меньше, чем в среднем за май в период 2021–2025 годов. По сравнению со средневзвешенными продажами за месяц за последние пять лет падение составило 45%.

Читать полностью

Должность первого вице-губернатора упразднили в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил на оперативном совещании 15 июня о перераспределении обязанностей, ранее возложенных на Юрия Петухова, который занимал должность первого вице-губернатора и был уволен на прошлой неделе.

Глава региона объявил, что должность первого заместителя исключена из структуры правительства области. Контроль за действиями всех заместителей теперь будет осуществлять Владимир Знатков, который имеет статус первого заместителя председателя правительства.

Читать полностью

В июле ожидается запуск завода «ЭкоНивы» под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Депутаты регионального парламента вновь подняли вопрос о необходимости развития в области предприятий по переработке сельхозпродукции.

— У нас малейшая проблема, связанная с регионализацией, и мы не можем из области вывезти то миллион литров молока, то тысячи тонн мяса. Вроде в июле в Маслянино планируют запустить завод по переработке молока и где-то мы найдем баланс. В крайнем случае, они будут что-то ввозить на переработку с Алтая, мы что-то вывозить в Омск, но объем производства молока будет примерно равен переработке. А вот с мясом у нас катастрофа, — констатировал председатель комитета по АПК регионального парламента Денис Субботин.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Мировые и федеральные новости

ФСБ предотвратила аферу с акциями российских компаний на 7 миллиардов рублей

Власть Общество

Улица Ленина в центре Новосибирска на неделю станет пешеходной из-за Дня города

Общество

Обвиняемый в убийстве вице-мэра Новосибирска хочет пойти на СВО

Власть

Новосибирская область — в числе лучших по качеству обслуживания МФЦ

Общество

«Снять возможное беспокойство»: о запасах и ценах на топливо в Новосибирской области расскажет Минпромторг

Власть Недвижимость

Процесс подготовки договоров КРТ в Новосибирске ускоряется

Власть Недвижимость Общество

Закон, разрешающий изымать землю у собственников, принимают в Новосибирске

Общество

По итогам трех ЕГЭ в Новосибирской области зарегистрированы 40 стобалльников

Финансы

ПСБ запустил «Народный вклад» с выгодными условиями для новых клиентов

Бизнес Недвижимость

Продажи достигли дна: рынок жилья Новосибирской области скатился к историческому минимуму

Власть

Должность первого вице-губернатора упразднили в Новосибирской области

Бизнес

Юбилей организации: десять лет Клуб Директоров объединяет предпринимателей Сибири

Бизнес

Новосибирск вошел в топ-5 по объему льготных кредитов для АПК

Власть Общество

В июле ожидается запуск завода «ЭкоНивы» под Новосибирском

Бизнес Город Недвижимость

Не понятно, что продают: новосибирские эксперты объяснили почему покупателей не привлекает ТЦ «Подсолнух»

Бизнес Власть Общество Право&Порядок

Блокировка сайтов по продаже табака в России пока не эффективна

Бизнес Общество

Вузовский диплом перестал быть пропуском в мир «белых воротников»

Город Общество

Рабочая неделя начнется с града и шквалистого ветра в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности