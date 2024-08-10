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В Новосибирской области более 70% ипотечных кредитов на ИЖС выданы на строительство домов

  • 10/08/2024, 15:00
Автор: Оксана Мочалова
В Новосибирской области более 70% ипотечных кредитов на ИЖС выданы на строительство домов
За первое полугодие в регионе выдан 4041 ипотечный кредит на ИЖС.

В первом полугодии 2024 года в Новосибирской области выдано 4041 ипотечный жилищный кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС. Это 22% от общего количества выданных ипотек в регионе.

— Пока что по объемам кредитования загородная ипотека заметно уступает займам на покупку городского жилья, но учитывая, что еще несколько лет назад она была редким явлением, рост практически до трети всех выдач выглядит впечатляющим, – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитики.

При этом, новосибирцы предпочитают строить дома самостоятельно. 72% всех ипотек на ИЖС в регионе было выдано на строительство домов.

Эксперт напомнила, что Минсельхоз РФ предложил уточнить понятие «сельской территории» и исключить из них сельские населенные пункты и поселки городского типа, расстояние от которых до столицы региона по дорогам общего пользования не превышает 50 км, или которые находятся не более чем в 30 км от города с населением более 100 тыс. человек.

— Предложение Минсельхоза по трансформации условий сельской ипотеки вынудит покупателей искать подходящие варианты домов и земельных участков в 30/50 км от столиц регионов и крупных городов, что ограничит применение программы для строительства домов в коттеджных поселках. — уверена Елена Лапшина. — Такое решение делает недоступным покупку объектов по льготной ставке на значительной освоенной ИЖС территории (до 70%), поэтому если оно будет принято, во 2 полугодии 2024 г. результаты по выдачам кредитов будут менее успешными.

В Управлении Росреестра по Новосибирской области уточнили, что за первое полугодие 2024 года в регионе выявлено 177 земельных участков площадью 647 га для индивидуального жилищного строительства и 242 земельных участка общей площадью 2150 га для строительства многоквартирных домов.

Свободные для жилищного строительства участки выявлены в городе Новосибирске, городах Бердск, Искитим и Обь, а также в девяти районах области: Барабинский, Искитимский, Карасукский, Куйбышевский, Новосибирский, Ордынский, Северный, Черепановский и Чулымский. При этом, наибольшее количество участков, подходящих для жилищного строительства, выявлено в Новосибирске и Черепановском районе области.

По данным независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, Новосибирская область находится на 18 месте в России по объемам строительства ИЖС.  Он уточнил, что за первое полугодие 2024 года в регионе введено ИЖС — 591,1 тысячи квадратных метров (+27,5% по сравнению с прошлым годом), МКД 732,5 тысяч квадратов (падение на 37,8%). Удельный вес ИЖС вырос в регионе с 28,3% до 44,7%.

Ранее редакция сообщала, что пробки привели к падению объемов строительства в пригороде Новосибирска. 

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : Строительство домов ипотека ИЖС


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