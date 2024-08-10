Жителям Старого Карапуза под Новосибирском угрожали кладбищенские березы

Жители деревни Старый Карапуз столкнулись с серьезной проблемой на местном кладбище. Сухие березы периодически падали на могилы и оградки, разрушая их. Люди начали опасаться, что и сами могут оказаться под завалами деревьев во время посещения мест захоронений.
Сельчане обратились за помощью в общественную приемную депутата Константина Терещенко. Тот адресовал вопрос в Барабинскую администрацию. Общими усилиями удалось нанять местного предпринимателя, который согласился выполнить работы по спилу опасных деревьев.
― На кладбище в нашей деревне наконец-то спилили сухие берёзы, которые уже начали падать и повредили не только оградки, но и памятник. Работу выполнили качественно. Теперь на кладбище порядок, ― поблагодарил депутата и чиновников житель Старого Карапуза Сергей Юзжалин.
Ранее редакция рассказывала, что в селе Карпысак свиньи на самовыгуле разрыли могилы бойцов СВО. Фермеру вынесли предупреждение.
Источник фото: группа в ВКонтакте «Барабинск — общественная приёмная».
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