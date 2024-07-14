Пробки привели к падению объемов строительства в пригороде Новосибирска

Если вокруг площади Ленина описать круг радиусом 21,5 километра, то в него попадут 97,5% всех строек Новосибирской области, за исключением ИЖС, то есть на территории 1450 кв. километров, что составляет 0,82% от площади региона, сосредоточено все строительство в Новосибирской области, констатирует независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. При этом, по его словам, состояние транспортной инфраструктуры вызывает много вопросов.

— Сроки строительства развязок и особенно мостов в Новосибирске сильно задерживаются, некоторые параллельно «неожиданно» растут в цене, другие, как мост через Иню стоят, и там работают максимум 10 человек, а обычно 3-4 человека, на третьих — Бугринский мост не достроено половина развязок, например, на улицу Выборная, и они простаивают, когда другие мосты перегружены, — комментирует Николаев. —Открытие тоннеля под железной дорогой в 2015 году соединило Новосибирск с наукоградом Кольцово. Сегодня цены на квартиры в Кольцово выше, чем в Новосибирске, а были ниже на 20%. Увеличение времени в пути из Бердска до места работы в Новосибирске, из-за пробок, привело к падению цен на недвижимость и, соответственно, к падению объемов ввода жилья в Бердске с 85-100 тысяч квадратов до 30 тысяч в год.

Напомним, в июне министр строительства Новосибирской области Анатолий Костылевский отмечал, что вскоре выйдут новые ГОСТы, которые обяжут власти синхронизировать строительство дорог и жилья в Новосибирске. Он пояснял, что сейчас в городе строят жилмассивы, из которых потом невозможно выехать.

— Потом все вспоминают, что к жилмассиву нужно подвести дорогу, запустить общественный транспорт, а мы уже ничего не можем сделать, — подчеркивал чиновник.

По данным министра, в Москве соотношение площади дорог к площади города сегодня составляет 9,5%. Для сравнения: в Нью-Йорке — 30%. В Новосибирске будет 6%, если будет реализован весь генплан, а сейчас соотношение составляет около 4%.

В мае реготделение «Народного фронта» обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить обеспеченность новых микрорайонов Новосибирска транспортной инфраструктурой. Насколько своевременно они появляются и передаются на баланс муниципалитета.

На проблемы с транспортной доступностью жалуются жители отдаленных микрорайонов. Между тем в городе стартует освоение еще ряда площадок, где есть вопросы с дорожной и транспортной доступностью — Клюквенный, Радиостанция, а также продолжается застройка спальных микрорайонов Новосибирска.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что в Новосибирске самый быстрый транспорт — это ноги.