В Новосибирской области более 700 участников СВО, находящихся в отпуске, получили медицинскую помощь

745 бойцов, пребывающие в отпуске, провели полную санацию полости рта, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Вылечить зубы в любой профильной медицинской организации Новосибирской области может любой участник спецоперации. Причем в самые кратчайшие сроки. Для этого необходимо предъявить отпускной талон. Кроме того, военнослужащие в отпуске получают психологическую помощь. В рамках взаимодействия министерства здравоохранения Новосибирской области и регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» сформированы бригады психотерапевтов и медицинских психологов.

В этом году через Фонд за психологической поддержкой обратились 24 участника специальной военной операции.

Бойцы, которые получили ранения или травмы, могут оформить Губернаторский сертификат. Он позволяет участникам СВО пройти комплексную социальную, медицинскую и психологическую реабилитацию. В том числе зубопротезирование.

Также члены семей участников спецоперации и демобилизованные военнослужащие в медорганизациях Новосибирской области получают медицинскую, психологическую помощь, а также направление на медико-социальную экспертизу в приоритетном порядке.