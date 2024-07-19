Родители первоклассников обвиняют учительницу в сборе денег и буллинге в Новосибирске

В новосибирской школе № 199 родители 1 «Б» класса объявили забастовку против классного руководителя детей.
Как сообщает «МК-Новосибирск», они обвиняют ее в необоснованном сборе денег, травле детей и превышении количества тетрадей.
О ситуации рассказала Валентина, чей сын перешел в этот класс осенью прошлого года. Сначала всё было нормально, но вскоре портфель ребенка стал заполняться всё новыми тетрадями, а контакт родителей с учителем был ограничен.
С каждым днем недовольство учителем росло. Родители заметили, что она может позволить себе хамство по отношению к ученикам.
В октябре количество домашки увеличилось до уровня второго класса. Переговоры закончились тем, что уроки разделились на обязательные и дополнительные. Но ситуация повторилась.
По словам родителей, она конфликтный человек, у которой специфическая манера общения с детьми и их мамами.
Ещё одной точкой напряжения стала ситуация с питьевой водой. Некоторые родители сдали деньги на покупку бутыли, но вода простояла все каникулы в классе. Когда дети пришли с каникул и начали пить воду, она оказалась протухшей.
— Учитель запросил список, кто сдал, кто не сдал. Собрала детей и публично запретила им пить воду, — рассказала Валентина.
Родители написали коллективную жалобу в департамент образования и прокуратуру с требованием заменить педагога.
Ранее редакция сообщала о том, что в травле русских обвинили учеников-мигрантов одной из школ Новосибирска.
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