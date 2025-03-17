В Новосибирской области более 80 медиков стали миллионерами

В рамках реализации программы привлечения медицинских специалистов в сельскую местность Министерство здравоохранения Новосибирской области осуществляет поддержку врачей и фельдшеров, направленных на работу в небольшие населенные пункты. В рамках этой программы более 80 медиков получили выплаты в один миллион рублей.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения изданию Om1 Новосибирск, медицинские работники, трудоустроенные в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и городах с населением до 50 тысяч человек, могут рассчитывать на различные меры поддержки, включая компенсационные выплаты и льготные условия труда.

В рамках программы «Развитие здравоохранения» на 2024–2025 годы предусмотрены выплаты в размере 1 миллиона рублей для специалистов, которые переезжают работать в отдалённые районы. За последний период 87 медицинских работников уже воспользовались этой возможностью, став миллионерами.

Цель этой программы — восполнить нехватку кадров и улучшить качество медицинского обслуживания в малонаселённых районах региона.

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