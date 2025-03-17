Определен подрядчик благоустройства сквера имени Бугакова в Новосибирске

Компания ООО «НовосибСтройПроект» выиграла конкурс на благоустройство общественной территории, которая получила рабочее название «Сквер имени Ю. Ф. Бугакова». Стоимость работ составит почти 195 миллионов рублей.

— По окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана одна: ООО «НовосибСтройПроект» предложил выполнить работы за 194,99 млн рублей, при начальной сумме контракта 205,4 млн, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Подписание контракта запланировано на 25 марта 2025 года. После его заключения подрядчик начнёт подготовительный этап, включая планирование и организацию всех необходимых работ.

Проектируемый сквер займет площадь 3,69 гектара. Подрядчик обязан завершить благоустройство до 31 октября 2025 года.

В новом сквере предусмотрены зоны как для активного, так и для спокойного отдыха. Здесь появится арт-аллея, открытый павильон, велосипедные дорожки, детские площадки, кинотеатр под открытым небом и аллеи с зелёными насаждениями. Зимой будет работать каток, где можно взять напрокат инвентарь.

Юрий Бугаков родился в 1938 году в Новосибирске. После окончания Новосибирского сельскохозяйственного института он переехал в село Верх-Ирмень, где начал свою карьеру в качестве заместителя председателя колхоза. Вскоре он возглавил колхоз «Большевик», на базе которого впоследствии был создан племзавод «Ирмень».

Бугаков был депутатом областного парламента в пяти созывах: первом, третьем, четвёртом, пятом и шестом. В декабре 2020 года он скончался.

По данным сервиса «Контур Фокус», ООО «НовосибСтройПроект» создано в 2014 году. Учредитель — Фариз Мустафаев. Выручка компании в 2023 году составила 516,4 млн (+104%), чистая прибыль — 16,2 млн. Компания участвовала в 294 закупках, по 135 на общую сумму 2,1 млрд рублей с ней были заключены контракты. Например, компания выполняет капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области, проводит капремонт школы в Верх-Ирмени. Подрядчик выполнял работы по благоустройству территории в районе улица Городская Роща (парк «Победа» и парк «Берёзовая роща») в Куйбышеве, однако исполнение контракта было прекращено по соглашению сторон. Как говорится в тендерной документации, причина расторжения — в связи с невыполнением по вине подрядчика всего объёма работ, предусмотренных контрактом.

Ранее редакция сообщала о том, что благоустроить 11 парков и скверов в 2025 году запланировали в мэрии Новосибирска. Большую часть объектов сдадут осенью.