Программу госгарантий для участников СВО актуализировали в Новосибирской области

Территориальная программа госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов дополнена нормами, которые регламентируют внеочередное оказание своевременной медицинской помощи участникам специальной военной операции (СВО). Изменения внесены на очередном заседании регионального правительства под председательством губернатора Андрея Травникова.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Ростислава Заблоцкого, согласно новому порядку, диспансеризация, реабилитация и высокотехнологичная помощь участникам спецоперации при наличии показаний будет оказана вне очереди.

При этом медицинская организация, которую выбирает участник СВО, выделяет отдельного медицинского работника, который будет координировать предоставление медицинской помощи.

На всех этапах оказания медицинской помощи участник специальной военной операции имеет право на консультирование медицинским психологом как при самостоятельном обращении, так и по направлению лечащего врача. Также предусматривается осуществление зубного протезирования.

Напомним, в Новосибирской области уже два года успешно реализуется Губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, получивших ранение». Этот региональный проект, признанный на федеральном уровне, приобрел известность и в других регионах России. В Новосибирской области уже выдано более 1317 сертификатов.

Ранее редакция сообщала, что применить свой опыт на госслужбе помогают участникам СВО в Новосибирске.