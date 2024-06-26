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В Новосибирской области будет расширено применение цифровых инструментов контроля качества пищевой продукции

  • 26/06/2024, 11:28

В Новосибирской области будет расширено применение цифровых инструментов контроля качества пищевой продукции
Чтобы не допустить использование в питании детей продукции, не соответствующей нормативным требованиям.

Губернатор Андрей Травников провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Новосибирской области, в ходе которого поручил применять информационные инструменты контроля пищевой продукции более активно. В частности, в системе соцзащиты региона.

Чтобы не допустить использование в питании детей продукции, не соответствующей нормативным требованиям, в Новосибирской области выстроена многоуровневая система контроля за организацией и качеством питания обучающихся, где задействованы образовательные организации, контрольно-надзорные органы, органы управления всех уровней, родительская общественность. Также с этой целью министерство образования Новосибирской области перманентно взаимодействует с Управлением Роспотребнадзора и Управлением Россельхознадзора.

Главным инструментом для обеспечения прослеживаемости поступающей на школьные пищеблоки продукции животноводства, по сведениям пресс-службы регионального правительства, является автоматизированная информационная система «Меркурий».

Она позволяет отслеживать перемещения партии груза по территории страны с учётом её дробления, вести учёт поступившего и убывшего объёма продукции на предприятии, хранить информацию об отобранных пробах для исследования ввозимой продукции.

Фото с сайта правительства НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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