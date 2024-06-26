Пристав нашел автомобиль должника на сайте объявлений в Новосибирске

В Новосибирске судебный пристав нашел автомобиль должника на сайте объявлений.
— В отделение судебных приставов по Октябрьскому району поступил исполнительный документ обязывающего характера: истребовать из владения гражданина в пользу конкурсной массы автомобиль Nissan Almera, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
Арбитражный суд Новосибирской области признал 22-летнего жителя Новосибирска банкротом. В отношении него была введена процедура реализации имущества.
Финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством о признании недействительным договора купли-продажи автомобиля, который был заключён между должником и третьим лицом.
После того, как через «Госуслуги» должник получил уведомление о возбуждении в отношении него исполнительного производства, мужчина начал скрываться. Автомобиль не смогли найти.
— В надежде, что автомобиль его не изымут, продал его своему сыну, а тот уже третьим лицам, которые выставили Nissan Almera на продажу на известном сайте объявлений в сети интернет, — отметили в сообщении.
Транспорт был найден был в Кировском районе Новосибирска, его изъяли и передали взыскателю.
Ранее редакция сообщала о том, что подземный газопровод демонтировали в Новосибирске по решению суда.
Источник фото: ФССП по Новосибирской области, автор: пресс-служба.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru