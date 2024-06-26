В День города ограничат движение электросамокатов в Новосибирске

В День города будет ограничено движение электросамокатов в Новосибирске. Это решение было принято мэром Максимом Кудрявцевым с целью снизить уровень травматизма среди населения.

Недавно стало известно, что за последние месяцы в городе увеличилось количество травм, полученных в дорожно-транспортных происшествиях с участием самокатов. Максим Кудрявцев дал поручение на работу с компаниями, занимающимися прокатом самокатов.

Кроме того, в ближайшие выходные, 29 и 30 июня, места проведения массовых мероприятий будут полностью закрыты для пользователей электросамокатов. В эти дни в Новосибирске будут проходить выпускные вечера, День молодёжи и День города.

Новосибирск готовится к празднованию своего 131-го Дня города. Праздничные мероприятия пройдут 29 и 30 июня.

Главными праздничными площадками станут парк «Арена», расположенный на левом берегу Оби, и Михайловская набережная — на правом.

Ранее редакция сообщала о том, что на День города в Новосибирске выступят Пицца, Kamazz и Салтыкова.