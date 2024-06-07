В Новосибирской области будут собирать грузовики различной грузоподъёмности

Почти две тысячи рабочих мест будет создано на новом автомобильном заводе в Новосибирском районе. Первая модель – пятитонный грузовик – сойдёт с конвейера уже в 2027 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На площадке ПМЭФ-2024 подписано соглашение между правительством Новосибирской области и ООО «Тренд» о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории Новосибирской области по строительству завода грузового автотранспорта.

Соглашение подписали губернатор Андрей Травников и директор ООО «Тренд» Константин Подшивалов.

Отмечается, что инвестиционный проект ООО «Тренд» по строительству автозавода был одобрен на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым и включен в государственный реестр инвестиционных проектов Новосибирской области.

Инвестор планирует выход завода на полную проектную мощность в 2033 году. На начальном этапе будут запущены малотоннажные модели, а также будет сформирован круг поставщиков узлов и компонентов с максимальным снижением доли импортных комплектующих.

Известно, что в производстве грузовых авто будут использоваться передовые материалы, технологии и тенденции развития автомобилестроения, что даст возможность создать более качественный и производительный грузовой автотранспорт, обеспечивая быстроту и надёжность доставки грузов.