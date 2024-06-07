Новое оборудование купили для строящейся поликлиники в Колывани

Закуплено новое оборудование для современной поликлиники в Колывани, которая строится в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Реконструкция Колыванской центральной районной больницы идёт полным ходом. Два устаревших двухэтажных здания были снесены, и на их месте возводятся новые объекты: поликлиника на 300 посещений в смену и хирургический корпус на 40 коек с реанимацией.

В штат больницы уже набраны сотрудники. Укомплектованность средним медицинским персоналом составляет 96%, а врачами — 86%. В ближайшее время на работу в больницу придут ещё несколько специалистов.

– После ввода здания в эксплуатацию, готово в первый же месяц провести все процедуры, необходимые для начала работы поликлиники, включая лицензирование, – отметил Константин Хальзов, глава министерства здравоохранения Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что поликлиника на ОбьГЭСе осталась без инвестора до конца года.