В Новосибирской области число инфицированных ВИЧ выросло на 20%

В Новосибирской области ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией остается напряженной. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Новосибирской области

— В 2022 году зарегистрировано 3082 случаев ВИЧ — инфицирования, что на 20,1% больше. чем в 2021 году, — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает, что основными путями заражения ВИЧ-инфекцией остаются половой и парентеральный (при совместном не медицинском внутривенном употреблении наркотиков и других психоактивных веществ с ВИЧ — положительным партнером).

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области в 2022 году выявили на 33% больше случаев заболевания сифилисом, чем в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Новосибирской области. С 2012 по 2017 год в регионе заболеваемость сифилисом планомерно снижалась, то в 2021 году произошел резкий всплеск, который не останавливается до сих пор. Как сообщили в ведомстве, сифилис диагностировали у людей из всех групп населения и любого возраста.

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