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Отремонтируют участок дороги до села Новолуговое

  • 22/05/2023, 12:52
Автор:
ремонт дороги
На ремонт потратят порядка 37 млн рублей.

Ремонт дороги до села Новолуговое в Новосибирске обойдется в 37 млн рублей. Об это говорится на сайте госзакупок.

Исходя из текста документа, заказчиком выступает Управление дорожного строительства Новосибирска. Подрядчик обязуется отремонтировать 750 метров дорожного покрытия, например уложить новый слой асфальтобетона, укрепить обочину дороги установить бортовые камни.

Отмечается, что ремонт проведут в три этапа. Его должны завершить до 30 сентября.

Напомним, что на дороге «Новосибирск-Каменка» в Новосибирском районе вводится временное ограничение движения с 17 июня по 1 августа 2023 года. На дороге будет выполняться ремонт в несколько этапов. Уже выполнена установка дорожных знаков и технических средств организации дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения на время выполнения дорожных работ. Реализуется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.

 

Ранее редакция сообщала о том, что аварии на дамбе Новосибирской ГЭС создают угрозу безопасности объекта.

Фото: pixabay — memyselfaneye

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Управление дорожного строительства Новосибирска ремонт дороги Новолуговое госзакупки


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