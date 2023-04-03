Россияне экономят на презервативах

По данным Росстата, в стране случаев венерических заболеваний ежегодно становится все меньше. Так, в прошлом году показатели распространённости сифилиса по сравнению с 2021 годом упали на 17,3%, гонококковой инфекции — на 27,7%, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) — на 17,2%. Тем не менее в течение прошлого года было зарегистрировано 61,4 тыс. человек с болезнью, вызванной ВИЧ, и бессимптомным инфекционным статусом, также вызванным ВИЧ. Причём, как отмечают аналитики Росстата, половина всех выявленных больных ВИЧ приходится на 14 субъектов РФ, пишет издание Деловой Петербург.

По мнению Елены Великжаниной, акушера–гинеколога–эндокринолога «Инвитро», одним из основных источников риска заражения инфекциями является незащищённый секс без презерватива.

Однако фармацевтические аналитики отмечают тенденцию снижения популярности презервативов в России ещё с 2012 года. Так, в 2022 году спрос на данный вид контрацепции снизился примерно на 16,5% в аптеках и более чем на 6% в торговых сетях.

По словам Сергея Шуляка, генерального директора аналитического агентства DSM Group, спрос упал на барьерные средства контрацепции в первую очередь высокой ценовой категории.

— В аптеках, как правило, представлены дорогие презервативы зарубежных производителей, — поясняет он. — Более дешёвые российские марки обычно продаются в небольших продуктовых магазинах. Поэтому, если говорить в целом о рынке, то ситуация будет несколько иная. И, конечно, ни о каком снижении популярности презервативов речь не идёт, — подчеркнул эксперт.

Эксперт уверен, что высокая аптечная наценка зачастую обусловлена недостаточно продуманной ценовой политикой на парафармацевтику. Падение спроса на презервативы, реализуемые через аптечные сети, также обусловлено непрекращающимся повышением цен.

Но даже с минимальной наценкой презервативы многим оказываются не по карману. Что подтверждает целый ряд исследований, в соответствии с которыми в настоящее время лишь 50% лиц при сексуальном контакте с новым партнёром пользуются презервативами. 10% подростков вообще никогда не используют барьерные средства контрацепции.

— В России население стабильное, поэтому рост рынка может происходить только за счёт популяризации использования презервативов. Других способов увеличить долю рынка не существует. Но в это надо вкладывать деньги. Поэтому, скорее всего, рынок не ожидает ни роста, ни падения, — убеждён Сергей Шуляк.

Однако ожидать, что частные компании станут заниматься активной пропагандой барьерной контрацепции, вряд ли стоит: зарубежные — в силу неопределённости своего положения на российском рынке, отечественные — ввиду отсутствия необходимых финансов.

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