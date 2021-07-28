В Новосибирской области дети начали болеть COVID-19 чаще и тяжелее

Сейчас младенцы могут заболеть вирусом даже находясь в утробе матери, сообщает «МК. Новосибирск» со ссылкой на заведующую инфекционным госпиталем детской больницы № 3 Марину Михайленко.

— Очень часто дети поступают запоздало, когда родители не обращают внимания на минимальные симптомы: повышение температуры, слабость. И в момент обращения в стационар на компьютерной томографии уже наблюдается 50, 60, 70, 80% поражения легких у детей, — пояснила заведующая отделением.

Отмечается, что если в первые две волны дети переносили ковид достаточно легко, то сейчас все иначе. В Новосибирской области маленькие пациенты начали болеть чаще и тяжелее.

Чаще всего юные сибиряки попадают в больницу в состоянии средней степени тяжести. Среди симптомов медики выделяют интоксикацию, лихорадку, кашель, насморк, рвоту, боли в животе, а также диарею. Бывают и случаи, когда поступают дети с тяжелой формой пневмонии.

По последним данным оперативного штаба региона, в инфекционных стационарах лежат 58 несовершеннолетних с COVID-19 и подозрением на него.