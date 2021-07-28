В Instagram новые аккаунты детей младше 16 лет будут закрытыми

Такая мера направлена на защиту несовершеннолетних от нежелательных взаимодействий с подозрительными пользователями, сообщает Life.ru со ссылкой на блог социальной сети.
— С этой недели все, кто младше 16 лет (или младше 18 лет в некоторых странах), будут по умолчанию переводиться в приватный аккаунт, когда они присоединяются к «Инстаграму», — говорится в заявлении.
Кроме того, в компании пообещали, что через несколько недель рекламодатели смогут настраивать таргетинг на лиц младше 18 лет. Уточняется, что эти изменения распространятся на Facebook и Messenger.
Фото: pexels.com автор: Cristian Dina
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