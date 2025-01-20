В Новосибирской области дети стали реже болеть педикулезом

В 2024 году в Новосибирской области было зафиксировано снижение заболеваемости педикулёзом на 7,6% по сравнению с 2023 годом. В настоящее время наблюдается тенденция к дальнейшему уменьшению количества случаев.

Пациентов с педикулёзом выявляют во время плановых осмотров в детских садах, школах и оздоровительных лагерях. Чтобы избежать заражения, важно соблюдать правила личной гигиены.

— Не пользуйтесь чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, резинками для волос, так как через эти предметы передаются вши, — сообщают специалисты.

Также эксперты советуют внимательно осматривать постельные принадлежности.

Если ребенок все-таки не смог избежать неприятностей, то эксперты рекомендуют обработать волосистую часть головы специальным средством. После этого можно удалить насекомых механическим способом: руками или с помощью частого гребня.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников поручил минздраву подготовиться к метапневмовирусу в Новосибирске. Глава минздрава Новосибирской области Ростислав Заболоцкий оценил ситуацию с вирусными инфекциями как благополучную.