Андрей Травников поручил минздраву подготовиться к метапневмовирусу в Новосибирске

В новогодние праздники медицинские учреждения Новосибирской области работали в штатном режиме. Первичное звено было загружено в соответствии с утверждённым графиком.

Глава регионального минздрава Ростислав Заболоцкий оценил ситуацию с распространением вирусных инфекций в Новосибирской области как благополучную.

— Мы увидели небольшое снижение, и, тем не менее, мы готовы к рекомендациям федеральной службы Роспотребнадзора, к увеличению вирусных инфекций, которое обещают. Коечный фонд готов, специалисты тоже, — сказал Ростислав Заблоцкий.

Губернатор области Андрей Травников дал указание Министерству здравоохранения быть готовым к возможному увеличению количества случаев заболеваемости и перевести медицинские учреждения на усиленный режим работы.

— Давайте во всеоружии подготовимся как к традиционным сезонным заболеваниям, так и к возможным новым вариантам, — подчеркнул глава региона.

Ростислав Заблоцкий заверил, что ситуация будет находиться под постоянным контролем, и министерство здравоохранения намерено оперативно предоставлять всю необходимую информацию как жителям региона, так и медицинским учреждениям.

Стоит отметить, что в начале января сообщалось, что в граничащем с Россией Казахстане произошла вспышка метапневмовируса человека (hMPV) — одного из возбудителей респираторных инфекций. С 1 октября 2024 года там уже выявлено более 30 случаев заражения. Новый вирус пришел из Китая, больницы северных провинций которого переполнены пациентами.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области растет заболеваемость ОРВИ. Уровень заболеваемости за неделю увеличился на 3%.