В Новосибирске за год нашли около семи тысяч объектов недвижимости

В Едином госреестре недвижимости Новосибирской области за год появились сведения о 62 тысячах объектов. В итоге общее количество объектов, включенных в ЕГРН, составило почти 3 млн 32 тысячи. Как пояснили в Россреестре, реестр пополнялся не только за счет ввода новых объектов, но и в связи с выявлением собственников ранее учтенных объектов недвижимости, а также проведения комплексных кадастровых работ.

— На территории 9 районов области (Барабинском, Болотнинском, Доволенском, Искитимском, Краснозерском, Куйбышевском, Маслянинском, Мошковском и Чулымском) за год внесены в ЕГРН данные о почти 7 тысячах объектах недвижимости, из них 4,4 тысячи — земельные участки, 2,5 тысяч объекты капстроительства, — уточнили в пресс-службе управления Росреестра.

В планах Роскадастра внести сведения и уточнить информацию еще о 20 тысячах объектах.

Напомним, ранее представители Росреестра отмечали, что собственников заброшенной недвижимости ищут в деревнях. Чаще всего это объекты собственники которых умерли, а родственники или вовремя не получили наследство, или в принципе не хотят заниматься их оформлением.

Всего за год в новосибирский Росреестр поступило 495,7 тысяч заявлений о постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, регистрацию прав и сделок с недвижимостью, это на 2,5% меньше, чем в 2023 году, и на 7% больше, чем в 2022 году. Больше всего обращений поступило в четвертом квартале — почти 140 тысяч, из них 53 тысячи в декабре.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 марта заброшенные земельные участки у новосибирцев смогут изымать.