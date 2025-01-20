Новосибирская область попала в топ регионов с несбалансированным питанием жителей

Повышенное потребление соли и жира в рационе новосибирцев выявили аналитики проекта «Если быть точным», на основе данных Росстата изучившие, как питаются россияне. Помимо столицы Сибири злоупотребляют солью и жарами в Алтайском крае и еще пяти регионах России.

При этом самое сбалансированное питание у жителей Дагестана, Чувашии и Чечни, которые меньше остальных потребляют в пищу животные жиры. А самое нездоровое питание аналитики зафиксировали в Карелии, Мордовии и Ивановской области.

В целом россияне едят много добавленного сахара (13% энергии в рационе при норме ВОЗ в 5%). Да и с солью перебарщивает подавляющее большинство, этот показатель в среднем по регионам доходит до 8 граммов в день. И это несмотря на то, что ВОЗ постоянно напоминает, что соль рекомендуется употреблять в количестве менее 5 граммов в сутки, а избыток этого пищевого продукта может привести к гипертонии, почечной недостаточности, сердечно-сосудистым заболеваниям и инсульту. А избыток жиров, рекомендуемая доза которых составляет менее 65 граммов в сутки, грозит ожирением, нарушениями функций печени и обмена веществ, а также развитием атеросклероза, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Несмотря на это, по данным проекта Global Diet Quality Project, Россия по качеству питания находится на 16-м месте среди всех 85 стран, по которым у проекта есть данные. А в рейтинге журнала Nature, наша страна занимает 37-е место, соседствуя с Хорватией, Италией и Белоруссией.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский диетолог выступила против запрета продажи фастфуда несовершеннолетним. По ее словам, эти ограничения работать не будут.